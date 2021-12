Desafios para uma Porto Alegre mais segura

Com empenho e planejamento, realizamos diferentes ações em prol da segurança pública em Porto Alegre, ao longo deste ano. Mesmo com os desafios impostos diariamente, medidas foram tomadas, crimes evitados e entregas realizadas. Ao ampliar a integração da Guarda Municipal (GM) com as demais polícias, auxiliamos na redução da criminalidade. O programa POA Segura, que conta com investimentos de R$ 60 milhões para equipamentos e infraestrutura, vem mostrando resultados e reforçando os órgãos ligados à Secretaria Municipal de Segurança. Foram direcionados R$ 10 milhões para armamentos, coletes e viaturas. Além disso, o agente da Guarda Municipal deixou de zelar apenas pelo patrimônio público e tomou os espaços públicos, ajudando a aumentar a sensação de segurança. Esta mudança de conceito e atuação da tropa também reflete o atual momento.

Em meio à crise econômica, não poupamos esforços para investir em tecnologia. O cercamento eletrônico da Capital entrou em operação plena e virou referência para outras cidades. As 365 câmeras que compõem a rede de inteligência passaram a monitorar mais de 1,2 milhão de placas de veículos, 24 horas por dia, ajudando a reduzir em cerca de 70% as ocorrências de roubo de carros. Com os alertas do sistema, veículos passaram a ser recuperados com maior frequência. Também estendemos o compartilhamento de dados do cercamento eletrônico com as demais forças de segurança. Outro ponto importante foi que tiramos do papel a reforma da sede da Guarda Municipal, que deve entrar em operação em 2023. Além disso, já estamos trabalhando na abertura de um novo concurso público para corporação para o próximo semestre.

Em meio à complexidade que é trabalhar o tema segurança pública, atuamos em conjunto para potencializarmos o Corpo de Bombeiros, que ganhará um novo caminhão para melhor servir a população de Porto Alegre. No Legislativo, aprovamos projeto que limita a idade máxima de 25 anos para inscrição na Guarda Municipal, a fim de termos um efetivo mais jovem e com mais preparo físico para exercer as funções que o cargo exige. Com apoio de diferentes vereadores, ainda contaremos com reforço em caixa de mais de R$ 2,5 milhões, via emendas, para investirmos. O ano de 2022 já bate à porta com desafios mil. Então, mãos à obra, que segurança é fundamental!

Secretário municipal de Segurança de Porto Alegre