Cicloturismo, muito mais do que lazer

A fuga da rotina, a procura por novidades, ao mesmo tempo que incentiva novos olhares para paisagens já existentes, desafia a busca por espaços de lazer em meio ao ar livre. Após muito tempo fechados em casa devido à pandemia, a vontade e a necessidade de se livrar do isolamento aguçou muitos para novas aventuras.

Assim, pedalar virou mais que um esporte. A bicicleta nunca foi tão procurada e tão vista rodando pelo Estado, seja em rodovias, estradas de chão, morros ou atravessando rios. Pedalar possibilita uma viagem à liberdade, onde sozinho ou em família, é possível o distanciamento e a preservação da saúde, sendo ainda uma maneira diferente de passear, apreciando a paisagem de uma forma única, e se aventurando de forma consciente.

O uso da bicicleta possibilita a chegada em lugares de difícil acesso para carros. E assim, cada vez mais encontramos rotas para quem pratica o esporte no Rio Grande do Sul. Temos uma rica biodiversidade, com inúmeros atrativos naturais pelo Interior e que muitos gaúchos ainda não conhecem.

O cicloturismo oferece uma grande oportunidade de crescimento do turismo no Estado, contribuindo com cidades pequenas na medida que gera empregos, com um desenvolvimento sustentável, sem nenhuma perturbação à natureza. O cicloturista, em seus deslocamentos, utiliza serviços de alimentação, e às vezes até hospedagem, otimizando seu tempo entre as visitas, realiza compras no comércio local e investe em artesanato, como lembranças da viagem.

Parece-me que a organização das rotas e circuitos já existentes, e a criação de novos caminhos para essa finalidade, precisam ser ampliados, contemplando uma efetiva rede de apoio para promover a imersão à natureza, a aventura e a cultura. Pensando nisso, apresentei o projeto de lei que prevê incentivos ao Cicloturismo, que contempla uma política pública de melhorias nas rotas para essa prática, como sinalização e divulgação e outras medidas, para que os adeptos do esporte pedalem com prazer e segurança. Um presente de fim de ano para os adeptos do pedal!

Deputada estadual (PSDB)