Arquitetura no enfrentamento da pandemia

Ao impor a reorganização das rotinas e hábitos de modo geral, a pandemia exigiu um novo olhar para os espaços que nos cercam: da casa ao ambiente de trabalho, passando pelo mercadinho de bairro, a loja de roupas, o salão de cabeleireiros, entre outros. A adaptação dos espaços de convivência à nova realidade fez-se mais necessária do que nunca. O profissional de Arquitetura e Urbanismo é quem tem o conhecimento e as habilidades necessárias para reorganizar, repensar e adaptar os espaços, sejam públicos ou privados, do lavabo ao bairro inteiro, priorizando sempre a qualidade de vida. E neste período, marcado pela grave crise sanitária, percebemos o reconhecimento da nossa profissão por grande parte da sociedade, que procurou o serviço de arquitetos e urbanistas para melhorar sua casa, seu negócio, garantir mais segurança e saúde para suas vidas.

O arquiteto e urbanista deve ser lembrado não apenas por obras monumentais, muitas delas cartões-postais em todas as partes do mundo, mas também pela sua atuação qualificada nas pequenas transformações de grande impacto no cotidiano de um indivíduo, de colegas de trabalho, de uma família, dos moradores de um bairro. Bem poucos ainda enxergam nossos projetos como simples "desenhos", notamos que cada dia mais e mais pessoas compreendem e têm acesso ao nosso trabalho, que é projetar e construir com segurança, conforto e beleza. Para as periferias, onde é inviável o "fique em casa, lave as mãos", iniciamos um programa de assistência técnica na área da saúde para "curar as casas doentes", reformando, iluminando, ventilando, estabilizando, construindo um banheiro, levando o remédio da arquitetura aos seus moradores.

Vivemos um 2021 intenso, que trouxe o alento da vacinação, a oportunidade de alguns reencontros, mas também marcado por tristes despedidas. Em nossa profissão, dissemos adeus aos icônicos Paulo Mendes da Rocha, Jaime Lerner e Ruy Ohtake, além de Iran Fernando da Rosa e Luiz Antonio Machado Verissimo, amigos e conselheiros do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do RS (CAU/RS). Estamos próximos do começo de um novo ano, e com ele vem a esperança de tempos melhores. Agradecemos a quem confiou no trabalho de arquitetos e urbanistas para repensar o ambiente em que vive e trabalha, e desejamos que 2022 seja frutífero não apenas para a Arquitetura e Urbanismo, mas para toda a sociedade. Queremos casas e cidades melhores, mais seguras e inclusivas, e o profissional de Arquitetura e Urbanismo é peça fundamental neste quesito.

Presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul