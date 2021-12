Transformação começa pelas pessoas

Vivemos um novo momento no mundo, com a percepção de que o futuro chega mais rápido. Novos desafios e oportunidades se apresentam todos os dias e temos que estar preparados. Mais do que isso: temos que estar à frente e, por que não, sermos nós mesmos o vetor de novas tendências? Na indústria, a necessidade da transformação e da inovação tecnológica parece evidente, mas faz parte de um processo muito maior do que modernizar uma linha de produção. Começa pela mudança das pessoas.

São as nossas lideranças que primeiro devem incorporar uma mudança de mentalidade, com novas maneiras de agir e de instigar os times, apresentando um novo contexto de trabalho às suas equipes. Se os líderes estimulam os colaboradores a desenvolver uma conduta propositiva, lançar ideias, transitar em outras áreas e conversar de igual para igual, eles se tornarão cada dia mais abertos, protagonistas e colaborativos, e nossas empresas estarão mais preparadas para as novas exigências globais.

Há alguns caminhos a trilhar nesse processo, como trabalhar fortemente os diálogos internos, construir ou reforçar o propósito da sua empresa, fazer o alinhamento dos atributos para acompanhar este desenho e, acima de tudo, imbuir os líderes desta busca pela inovação. Seja qual for a ideia de futuro da organização, certamente contará com a incorporação da cultura da inovação e da transformação digital. Mesmo em meio à instabilidade vivida no mundo, essas duas frentes responderam pela consolidação de importantes mudanças nas corporações nos últimos anos.

Temos a consciência de que a indústria está em um momento único, com um novo olhar, com foco no futuro, no qual a inovação e outras referências, como a sustentabilidade e a atenção com as pessoas, integram todo e qualquer planejamento estratégico. Cada organização com a sua maturidade e sua disposição, mas todas com um caminho importante pela frente.

Precisamos deixar os velhos paradigmas para trás. Ampliar nossa fronteira para a busca de soluções. Acionar ecossistemas de inovação, startups e novos modelos de negócios à nossa realidade. Para isso, nossas pessoas são fundamentais. Com lideranças e times determinados e inspirados, estamos prontos para enfrentar novos desafios, para evoluir e para criar soluções neste contexto disruptivo que se apresenta.

Vice-presidente das Empresas Randon