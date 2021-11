O Dia Nacional das Relações Públicas surgiu no Brasil a partir da Lei nº 7.197, de 14 de junho de 1984, que determinou o dia 2 de dezembro como data oficial para a comemoração.

Mas a relevância de falar sobre a profissão vai muito além disso. Em período pandêmico ficou ainda mais evidente o papel da gestão da comunicação nas organizações, principalmente de forma on-line. O gestor, não podendo sair para visitar os seus clientes, precisou investir na sua imagem em ambiente virtual e há quem diga que fazer comunicação seria criar uma postagem bonita e atraente na rede social ou realizar um evento/webinar. Mas, a atuação desse profissional vem muito antes disso. O profissional RP é o responsável por gerir a imagem institucional, visibilidade de marca, responsabilidade social e, fundamentalmente, fazer o relacionamento assertivo com o público. E enquanto você lê esse texto e se pergunta 'o que faz um RP?', lembre-se de tudo o que uma organização faz para criar uma campanha de impacto nas redes sociais ou um vídeo institucional. Não necessariamente operamos, mas junto aos profissionais integrados de publicidade, jornalismo e marketing, nossa função é analisar os valores da empresa, entender quem é o público-alvo e quais suas expectativas, inserir os conceitos de reputação de marca, gerar inclusão e respeitar as diferenças, bem como comunicar de forma clara e objetiva onde a organização quer chegar com sua mensagem é o que fazemos para tornar a sua empresa reconhecida. Muito mais que um post, tornar a visão e a missão uma marca de credibilidade requer um trabalho árduo de RP, a médio e longo prazo. Sim, não há milagre que faça sua empresa ter reconhecimento da noite para o dia, mas, um trabalho de gestão da comunicação bem-feito, coerente e sob responsabilidade de um profissional vai fazer toda a diferença na hora de se relacionar com o seu público. Aliás, a profissão de relações públicas é uma das poucas regulamentadas no nosso país, devido a seriedade do processo comunicacional dentro das organizações. Se você não credibiliza um médico sem CRM ou um advogado sem OAB, por que confiar a visibilidade da sua empresa a qualquer pessoa? Há quem faça muita coisa sem ser RP e o mercado abre suas portas para bons profissionais, mas no Dia Nacional das Relações Públicas, a gente reforça a importância dessa atuação responsável nas organizações.

Presidente da Associação Brasileira de Relações Públicas