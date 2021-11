O resgate de uma epopéia gaúcha

“Onde havia repressão, lutei para levar liberdade. Onde havia corrupção, lutei para levar a ética. Onde havia impunidade, lutei para levar a justiça”. (Pedro Simon)

A Assembleia Legislativa gaúcha protagonizou uma das mais belas páginas da história da luta pela Democracia no Brasil. Enquanto os Parlamentos estaduais eram fechados em todo território nacional com a edição do Ato Institucional Nº 5 (AI-5) em 1968, no Rio Grande do Sul a história foi diferente. A 42ª legislatura (1967-1971) permaneceu ativa, as portas do recém-inaugurado Palácio Farroupilha se mantiveram abertas, o Plenário funcionando e a tribuna intacta como espaço sagrado para as manifestações dos deputados. E para comemorar, recordar e celebrar tudo isso, nada melhor do que recorrer a um personagem que teve papel central nesse episódio, parlamentar da época, líder e uma das figuras políticas mais respeitadas no cenário nacional. Estamos falando de Pedro Simon.

O mesmo Palácio Farroupilha que se manteve firme e uma trincheira de luta contra os excessos e arbitrariedades do Regime Militar, que se instalou no Brasil a partir de 1964, agora foi palco de um momento ímpar, carregado de muita emoção e significado: o Concerto da Democracia. Realizado no auditório Dante Barone, materializou-se como a voz de todos os gaúchos e brasileiros que hoje podem manifestar suas ideias livremente, mas que para isso precisaram de homens como Pedro Simon, Ulysses Guimarães, Tancredo Neves, Teotônio Vilella, Leonel Brizola, Franco Montoro, Mário Covas e tantos outros, lideranças que estão marcados na história como construtores da democracia e cavaleiros da esperança.

O grande legado que Pedro Simon nos deixa é o exemplo de integridade e decência que transcende gerações. Um exemplo de dedicação ao povo e à nossa Pátria, que marcará para sempre nossos corações. Nossos aplausos e agradecimentos a Pedro Simon e à geração que lutou para nos outorgar a Democracia e a Liberdade.

Deputado estadual (MDB)