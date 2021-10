A comunidade inovadora no varejo gaúcho

Paradigmas que marcaram época têm sido derrubados com o passar do tempo, dando lugar a novas percepções e permitindo-nos olhar para frente. Hoje, e cada dia mais, temos a certeza de que as grandes causas serão vencidas de forma colaborativa. A união de forças impulsiona a construção de um amanhã cada vez mais sustentável, seja para as empresas como para a sociedade em geral. Entretanto, para atingir essa maturidade de pensamento, é necessário mais do que uma mudança de visão, mas uma mudança de cultura.

Mediante os desafios ambientais e de gestão, a cocriação e o compartilhamento geram inovação e tornam-se fatores imprescindíveis para aumentar a competitividade e a produtividade. Principalmente para os pequenos e médios negócios, que não possuem grandes investimentos para inovar e precisam se diferenciar otimizando processos. No varejo, devemos entender que a loja ao lado não representa mais um concorrente, e, sim, um potencial parceiro para o fortalecimento do setor como um todo.

O movimento é claro: "as pessoas não precisam mais de uma furadeira, mas de um furo na parede", como conceituou o cofundador da Engage e do Catarse, Tomás de Lara.

Neste sentido, a "concorrência" pode compartilhar ambientes de criação de conteúdo para e-commerce, trocar experiências sobre tecnologias que agregaram à empresa, além de construir, de forma conjunta, novas soluções para os negócios.

Com base nesse conceito de comunidade e de economia colaborativa, em prol do fomento à inovação no varejo, foi criado e inaugurado, recentemente, o Co.nectar Hub - spin off do Sindilojas Porto Alegre -, que visa a aproximar novas tecnologias e novas soluções para o desenvolvimento do setor.

No espaço, é possível gerar conteúdo para live commerce com consultoria especializada, prototipar novos produtos com especialistas em design thinking, sair da loja para respirar novos ares e trocar experiências com startups, além de acompanhar eventos e cases de boas práticas em negócios.

A inovação está disponível para todos, mas nem todos irão inovar. É necessário estar disposto e aberto a reconstruir modelos e formatos. E, no varejo local, esse entendimento é urgente para que sigamos avançando e prosperando.

Presidente do Sindilojas Porto Alegre