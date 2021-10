Educação na era digital: mudou tanto?

A educação é uma das chaves para compreender e resolver os problemas do mundo. É por isso que as questões que envolvem o tema precisam ser levadas cada vez mais a sério. Todavia, a sociedade vive, em grande parte, indiferente a elas.

Durante a pandemia de Covid-19, o ensino vem enfrentando desafios inimagináveis. A comunidade escolar dobrou esforços para garantir um ambiente de aprendizagem nas escolas. Com a adoção do ensino híbrido, os professores dedicam mais horas de trabalho em casa para o acompanhamento individual e a resolução de conflitos. Apesar disso, esses esforços, frequentemente, murcham como uma flor sem raiz.

Há duas razões para isto. A chamada Geração Z, apesar do seu envolvimento com as tecnologias, ainda não aprendeu a usá-las para o crescimento pessoal. De outra parte, a veneração à tecnologia conduz a uma simplificação enganosa do processo de ensino-aprendizagem. Alan Kay, o inventor do protótipo do laptop, observou o seguinte: "a música não é o piano, e conhecimento e edificação não estão no computador". O professor transmite conhecimento, habilidades e valores. Levar o outro a crescer em cultura e na capacidade de contribuir: isso é educação, na mais alta significação da palavra.

Devemos lembrar que, nos anos 1980, já se usava o slogan "um computador por aluno", para resumir a meta da reforma educacional. No entanto, os computadores chegaram e os resultados, até o momento, foram decepcionantes. O uso das novas tecnologias não leva diretamente à melhoria do desempenho escolar. São boas ferramentas de apoio. Porém, é preciso ter expectativas mais razoáveis sobre a contribuição da tecnologia na educação.

A outra razão diz respeito à importância do esforço do aluno. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós. Neste ponto, a sociedade é mais do que omissa em relação aos problemas da educação. Ao mesmo tempo em que exige resultados da escola, encontra maneiras de diminuir a responsabilidade do estudante e da família no desempenho escolar. E não teremos realizações proveitosas na educação sem o envolvimento de toda a sociedade.

Chegamos aonde chegamos por uma carência anterior que não será resolvida apenas com o uso da tecnologia. A valorização da atividade docente é indispensável para alcançarmos o progresso e a paz social.

Professor