A economia criativa e o desenvolvimento

É fundamental para nossa Capital apoiar as relações entre economia, cultura, inovação e indústria criativa como meio de desenvolvimento e transversalidade entre os demais setores.

Nos dias atuais, promover um maior envolvimento capaz de impactar positivamente na educação, na segurança, na geração de emprego e renda, em consonância com o desenvolvimento, é fundamental como alternativa para uma retomada no pós-pandemia e também como fator de valorização da nossa identidade. Do criativo surge a inovação capaz de conquistar mercado gerando trabalho e promovendo a inclusão. A Economia Criativa é ampla e abrange um vasto campo das atividades que podem ser aprimoradas. Engloba desde espaços culturais e turismo, a manifestações tradicionais como artesanato, eventos, pintura, literatura, música, produção audiovisual e até mesmo desenvolvimento de softwares, entre outros. Em especial no campo do turismo, Porto Alegre necessita um impulso ao setor, pois um visitante, ao mesmo tempo em que consome conhecimento, contribui para fortalecer e ampliar os espaços através do Turismo Criativo como os museus, as atividades artísticas e gastronômicas, além de fortalecer nossa identidade cultural local. A diversidade das áreas envolvidas se revela essencial na medida em que a economia criativa começa a conquistar cada vez mais espaço. Quanto mais ricos os traços culturais de uma sociedade, maiores as suas possibilidades. Neste contexto, nosso povo é próspero. Temos um farto capital intelectual preparado para driblar as dificuldades e este traço deve ser estimulado.

Hoje, o valor de uma iniciativa está em seu diferencial. A Economia Criativa não se restringe a uma mercadoria, mas ao processo em que protagonistas de diferentes áreas vão agregando valor ao produto inicial. Economia criativa consiste em ressignificar histórias, experiências e espaços. Nossa cultura é uma riqueza que merece estar em evidência tanto na Capital, quanto em todo o Estado.

É louvável a iniciativa do Poder Público em incentivar e descobrir formas de alavancar o empreendedorismo criativo, inserindo em cenários adequados a cada perfil, para que se torne propulsor de um modelo econômico de alta rentabilidade e inclusão. Aproveitar as oportunidades que se apresentam é o ponto de partida para transformar o futuro.

Vereador de Porto Alegre (PSL)