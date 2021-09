A Intempestiva Reforma Educacional em Porto Alegre

A gestão atual da Secretaria Municipal de Educação - SMED, do prefeito Sebastião Melo, quer mudar o currículo das Escolas Públicas de Porto Alegre. A Proposta Pedagógica da secretária Janaína Audino retira da escola a disciplina de Filosofia, corta pela metade Ciências, Geografia, História e aumenta horas de Matemática e Português. O processo que implanta uma transformação substancial do currículo não tem participação de professoras e professores, de estudantes, de famílias, de Conselhos Escolares, nem do Conselho Municipal de Educação. Mudanças são bem-vindas, ainda mais no contexto dinâmico da Educação. Todavia, esta da prefeitura incorre necessariamente em uma série de problemas. Podemos dividi-los aqui – afora análises teóricas, jurídicas ou éticas (sobretudo) que caberiam – em forma e conteúdo.