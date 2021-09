O governador Eduardo Leite fez o que prometeu em 2018?

Sem dúvida uma das marcas da eleição para o governo do Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2018 foi o fato do então candidato Eduardo Leite sugerir para seu oponente, o governador Ivo Sartori, “levantar a bunda da cadeira”.

Pois bem, passados aproximadamente quase três anos de governo há que se fazer uma pergunta: O governador Eduardo Leite fez o que verbalizou no calor do debate lá em 2018?

Compulsando-se aos canais oficiais de comunicação do governo estadual, bem como nas notícias veiculadas em diversos meios de comunicação, se verifica que bastante coisa mudou em relação aos governos que antecederam o atual. Inequivocamente houve equilíbrio nas contas do Estado.

Reforma administrativa; desestatizações de companhias que oneravam a eficiência estatal; salário de servidores voltou a ser pago em dia após 57 meses de atrasos; investimentos históricos em diversas áreas, R$ 76,1 milhões na Cultura, R$ 250 milhões na Saúde e R$ 1.3 bilhão para estradas; redução das alíquotas de ICMS, o que levará o Estado ao topo do ranking dos Estados com menor ICMS do País.

Por óbvio, muitas das ações positivas tiveram a contribuição da Assembleia Legislativa, que, deixando de lado questões ideológicas ou partidárias, foi parceira na agenda reformista e necessária proposta pelo governo.

Independentemente da posição política pela qual se afeiçoa, é inegável que durante seu mandato o Governador Eduardo Leite “levantou a bunda da cadeira”.

