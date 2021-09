A Era da Telessaúde

O período pandêmico, infelizmente, ainda é uma realidade cujos resultados ninguém sabe quanto tempo durarão. Por isso, os profissionais da saúde precisam se adaptar e mudar a forma de gerir suas agendas. Uma dessas transformações, potencializada pela popularidade das chamadas de vídeo, é a Telemedicina. Autorizada no Brasil em 2020 pelo Congresso Nacional, ela otimiza o tempo das consultas, garante conforto às pessoas que sofrem de enfermidades crônicas ou precisam de atendimento pós-cirúrgico e assegura maior rotatividade às emergências. Por ser uma novidade, é comum que haja receio, mas a prática é segura, uma vez que o atendimento remoto não perde as características éticas que conduzem a profissão. O especialista fará somente o que for possível à distância, sem colocar o paciente em risco, e utilizando plataformas especializadas, que garantam o sigilo dos dados.

O desafio também é grande quando o assunto é comunicação digital. Mesmo antes da pandemia, a procura por informações seguras era repleta de dúvidas em função da falta de credibilidade. Portanto, a mídia produzida pelos médicos e outros profissionais do setor, além de esclarecer a comunidade, deve fazer parte da estratégia diária. Um bom planejamento para conteúdos digitais é determinante para se conectar com o público-alvo, ou seja, a população, que deve sempre optar por fontes atualizadas e aptas para compartilhar conhecimento.

A área da saúde requer uma comunicação com características específicas, que considera a experiência de cada paciente, o posicionamento do profissional no mercado e as devidas especificidades do seu campo de atuação. Assim, o apoio consultivo se destina a desenvolver projetos efetivos, destacar os diferenciais e criar novas oportunidades para o chamado "health & wellness". Com minha vivência de mais de dez anos em marketing estratégico, acredito em um amplo horizonte para cada especialista que opta por implementá-lo, permitindo a percepção das necessidades da sociedade, agregando acessibilidade e humanização.

CEO da Audaze Doctor–Marketing estratégico em saúde e bem-estar