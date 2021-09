Uruguai e a vacina

"Uruguai quer ser escudo sanitário do Estado", Jornal do Comércio, página 10, edição de 10/09/2021 Em relação à matéria com o ministro uruguaio Fernando Mattos (), vemos o Uruguai adotar a cautela, mantendo a vacinação e protegendo seu rebanho e genética bovina. Informa que essa medida de prudência levou em conta, também, o balanço de que eventuais benefícios não justificam o risco de deixar de vacinar. Essa correta e lógica avaliação, dos prós e contras, não foi considerada no Rio Grande do Sul, deixando rebanhos e, principalmente, nossa genética expostos ao risco. Lamentável! (Sérgio Tostes de Escobar, produtor rural)

Manifestações

Os políticos devem parar de brincar com a paciência e a miséria do povão, fazendo manifestações eleitoreiras e incendiárias, cooptando fanáticos e seguidores de ocasião, parando o Brasil, que já estava parado com investimentos em desconfiança, inseguranças jurídicas, inflação descontrolada, alta do dólar, falta de insumos para indústria. Enquanto isso, o Congresso, que já não vinha trabalhando muito há muito tempo, segue consumindo o pouco dinheiro que temos e que falta para atender as necessidades do povo que eles dizem defender. (Ramiro Nunes de Almeida Filho)

