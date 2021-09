Parabéns ao Jornal do Comércio pela passagem dos 25 anos do prêmio O Futuro da Terra ("JC reconhece a excelência da pesquisa no campo", edição de 10/09/2021). É uma distinção tradicional dentro da programação de destaque da nossa Expointer, e que reconhece, premia e exalta a importância do agronegócio para o desenvolvimento econômico e social do Rio Grande do Sul. JC sempre ao lado de quem produz! (Tenente-Coronel Zucco, deputado estadual)

STF

A desmoralização do STF é fruto da própria atuação insegura, contraditória, incoerente, politizada, oportunista, eivada de parcialidade de seus membros, e da forma esdrúxula da escolha, aprovação e nomeação de seus membros. Se no universo acadêmico, bancas examinadoras são constituídas por mestres ou doutores de cada área, como atribuir ao Senado, constituído, com raras exceções, por raposas políticas, a responsabilidade para avaliar o grau de "notável saber jurídico e conduta ilibada" dos candidatos indicados pelo presidente da República? (Lauro de Wallau)

Cancelamento de cartão

Parece que fazem de propósito. Você nunca consegue cancelar um serviço sem ter de refazer a ligação ao menos uma vez. Deve haver uma pesquisa que aponta um elevado grau de desistência dos clientes que não retornam a ligação ao serviço de atendimento após a primeira tentativa. No meu caso, ao fazer a primeira ligação, após os primeiros 15 segundos, houve uma transferência para avaliar o "atendimento", sem ter sido atendido. Já na segunda, após extensa identificação, parecia que a ligação vinha de Marte! Contudo, com muita educação e pedidos para repetir as perguntas, o serviço foi cancelado com sucesso. (Luis Antonio L. Dornelles)