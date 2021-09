Política, a história que se repete

Desde a República, isto é, 1889, o País só teve dois momentos de estabilidade. Isto foi no governo de Getúlio Vargas, assim mesmo com uma deposição e o suicídio, e no período dos militares.

Em vista do que está ocorrendo hoje no Brasil, lembro do livro que escrevi, Universitário dezenove ¼, lastreado nos acontecimentos entre 1961 e 31/03/1964. Era João Goulart tentando governar em um momento em que generais faziam parte da política O movimento estudantil, a sociedade civil e a empresarial deram suporte a sua destituição.

Toda vez em que é eleito um presidente com pequeno partido ou sem partido, se instala a crise. Foi assim com Fernando Collor, que tentou impor um programa sem apoio do legislativo e é assim com Jair Bolsonaro, sem partido.

Ora, supriu-se os programas partidários que se supunha, seriam posto em prática nos governos, defendidos que seriam pelo seu partido. Tivemos José Sarney, tivemos Fernando Henrique Cardoso, e o mesmo se repetiu, porém, o apoio parlamentar lhe asseguraram o término do mandato.

Depois tivemos os governos socialistas, iniciado por Lula, transformado em estadista, ao figurino de um grande líder. Salvou-se ao mensalão abraçado em Sarney e Fernando Henrique, e como parte do parlamento metia a mão no taxo da marmelada sem se queimar, deram sequência ao seu mandato, o que o fortaleceu para o que todos tomaram conhecimento na Lava Jato.

Dilma Rousseff foi um ponto fora da curva, que aproveitou os ventos de verão do seu partido para ocupar o cargo para o qual não tinha o menor arcabouço. Tentou governar sem apoio dos legisladores, e novamente a massa civil e empresarial deram apoio ao seu afastamento.

Michel Temer foi herói e estadista ao ter seu pequeno mandato salvo a tentativa feita por MP, empresário e veículo de comunicação. No governo atual, algo inédito está ocorrendo: conflito entre as instituições dos Três Poderes. O manequim que ostenta Bolsonaro e que foi escolhido pelo cidadão em votação não agrada nem ao Legislativo e nem ao Judiciário. O Judiciário, com formação diversas, e o Legislativo tentam limitar os poderes do presidente. Porém, hà um grande diferencial agora, este presidente encarna o mítico defensor de valores em parte esquecidos por outros. O que virá do 7 de setembro?

Jornalista e escritor