Alimentação consciente

Contendas e uniões foram feitas por causa da sobrevivência através do alimento. Perceber que o ato de alimentar representa muito além do nosso subsistir.

Desde a antiguidade, Hipócrates (460 a.C a 377 a.C) exortava pessoas para que fizessem uso do alimento como medicamento e do medicamento como alimento. As medicinas tradicionais indiana e chinesa sempre trabalharam com o equilíbrio dos sabores alimentares para prevenir, tratar e curar. Ao longo do tempo, pesquisas vêm comprovando a funcionalidade dos alimentos na prevenção de doenças.

Fato conhecido é que as emoções interferem no estado de equilíbrio, psicossomatizando e manifestando doenças no corpo, sejam físicas ou emocionais.

Estudos demonstram que a água é influenciada em sua estrutura molecular quando exposta ao campo de energia emocional. Vibrações eletromagnéticas emanadas do coração e da mente são captadas e impregnadas na água. O corpo humano é composto por mais de 70% de água. É pertinente aprender sobre como lidar com o alimento e as emoções.

A higiene física é observada, mas se descuida da limpeza emocional no preparo das refeições. Sentir a refeição mais saborosa, mesma preparação e temperos de sempre - o segredo é a frequência do amor que com certeza não é vendido em sachês.

Somos seres energéticos com um sistema eletromagnético. Estudos comprovam interferência da nossa mente em outros campos de energia mesmo à distância. Ao tocar alimentos, forma-se uma assinatura energética que altera o campo de energia e a estrutura da água intrínseca que o compõem. Na ingestão serão assimiladas as emoções de quem elaborou a refeição. Quando digerida, será interpretada pelo sistema psíquico e agregará equilíbrio ou não conforme a informação absorvida. A energia desqualificada em uma pessoa mais sensível poderá somatizar em má digestão, azia, mal-estar, vômitos e diarreia.

Pesquisas demonstram a importância da gratidão, sentimento que hoje é medido em hertz. Altera e equilibra campos de energia por ser um sentimento de alta frequência. Elimina energias densas que possam estar no ambiente, alimentos ou em nosso campo psíquico.

Sabedoria é antes de preparar ou ingerir a refeição introduzir o hábito de agradecer para trazer sensação de bem-estar, melhorar a digestão, temperar com amor e deixar mais saudável e saborosa a nutrição.

Bacharel em Nutrição e Especialista em Psicologia e Reeducação do Comportamento Alimentar