O Centro Histórico que queremos

A prefeitura de Porto Alegre, em um grande movimento para reestruturar a cidade em diversos aspectos como, por exemplo, a mobilidade urbana, vem atuando com a devida atenção aos calçamentos, urbanização e áreas verdes. Nesse mesmo sentido, está fazendo um planejamento para a revitalização do Centro de Porto Alegre, um trabalho meritório, necessário, urgente e que a visão da administração municipal enxergou como prioritário, por uma razão muito simples: o Centro é o bairro mais importante da cidade. Com o passar dos anos, a região central diminuiu a sua importância e suas características econômicas devido a ações do passado que talvez fossem importantes para a época, mas que hoje não atendem mais aos anseios da metrópole.

O calçadão da Rua da Praia é uma mostra. A atual condição da via inviabilizou a continuidade da permanência de lojas tradicionais em função da não movimentação de veículos. Além disso, nas ruas laterais, instalou-se uma verdadeira comunidade de camelôs e ambulantes, que prejudicam não só o deslocamento de pedestres pela calçada, mas, sobretudo, fazem uma concorrência desleal a quem paga impostos, aluguel, gira a economia, gera emprego e assume todos os riscos de ser empreendedor.

Sob todos os aspectos, portanto, a revitalização do Centro de Porto Alegre é necessária para dar não apenas mobilidade, mas também beleza à cidade. É um momento para rever critérios do passado, colocando um novo olhar sobre aspectos atuais.

Temos a percepção de que se trata de um importante projeto e que está sendo executado com muito trabalho, tendo várias consultas a entidades e à sociedade para resultar em algo que seja benéfico para a coletividade e que atenda às necessidades urgentes que estão sendo demandadas há muito tempo.

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) faz parte do comitê de revisão do plano de revitalização da cidade num trabalho de colaboração dos nossos diretores, assim como atuamos em várias outras comissões junto à prefeitura. O trabalho consiste em levar a visão dos empresários e contribuintes, evitando, assim, que as decisões tenham apenas a visão administrativa ou corporativa. Somos nós os pagadores de impostos e que têm o entendimento do que pode beneficiar o cidadão. Parabéns, prefeitura! Acreditamos que partimos com o passo certo para concretizar esse belo projeto.

Presidente da Associação Comercial de Porto Alegre