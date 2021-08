Lewis Carroll, ao escrever Alice no País das Maravilhas, tornou célebre a frase dita pelo Gato Cheshire à Alice: "Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve". Tal frase pode ser útil para muitas situações da vida cotidiana, contudo, vamos utilizá-la aqui para falar sobre planejamento. Planejar significa escolher caminhos para se chegar a um determinado lugar e, com isso, alcançar determinado objetivo. Portanto, o estratégico em um planejamento é ter clareza do objetivo. Na gestão pública isso não é diferente. Pelo contrário, planejar é essencial em governos com foco em resultados, tanto nos investimentos imediatos, quanto nos de médio e longo prazo.

Neste ano, milhares de cidades em todo o Brasil estão elaborando seu Plano Plurianual, uma ferramenta de planejamento orçamentário que subsidiará a execução de programas e projetos em todas as áreas da gestão municipal ao longo dos anos de 2022 a 2025. O chamado PPA faz parte de um ciclo orçamentário, que inicia com o Plano de Governo e, posteriormente, dará origem à Lei de Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual, importantes instrumentos de controle do gasto público.

Em Canoas, a elaboração do PPA Democrático, como foi intitulado, trouxe um elemento diferencial para o planejamento: a participação da população de forma online. A escolha das prioridades de investimentos para os próximos 4 anos contou com a votação de 8.515 pessoas e o resultado foi a priorização das áreas voltadas ao desenvolvimento econômico e à saúde. Tal resultado aponta claramente para os efeitos causados pela pandemia da Covid-19.

Na saúde pública, o impacto da crise sanitária não é apenas em relação aos efeitos diretos do vírus, mas também com o represamento de consultas, exames e cirurgias. Na área econômica, a refração das atividades industriais e comerciais, elevando a patamares recordes o desemprego, chegando a taxa de quase 15%, maior da série histórica medida pelo IBGE no País.

Diante desse cenário, o planejamento torna-se ainda mais fundamental e a participação social contribui para a redução das chances de desviarmos das prioridades. Seguir à risca os compromissos e objetivos do Plano de Governo e, ao mesmo tempo, estar aberto à participação popular permite que a gestão municipal em Canoas tenha mais segurança dos caminhos a escolher, afinal de contas: "Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve".

Secretário de Planejamento e Gestão de Canoas/RS