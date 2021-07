Sobre Inteligência Artificial e fake news

Foi em 2016 que o termo fake news se popularizou pelo mundo ao ser o assunto mais falado em meio à campanha presidencial dos Estados Unidos. De lá para cá, a tecnologia da Inteligência Artificial, utilizada para a criação de notícias falsas, tem evoluído a passos largos e preocupado cada vez mais pela perfeição dos conteúdos gerados pelas máquinas.

A falta de conhecimento sobre a tecnologia faz com que grande parte da população acredite em textos, vídeos e imagens produzidas por meio de sistemas computacionais.

Todos os dias você utiliza Inteligência Artificial e nem percebe. Sabe aquele filtro que você usa no Instagram ou as sugestões de conteúdo indicadas pela Netflix? Tudo isso utiliza Inteligência Artificial, através de sistemas de Machine Learning ou Deep Learning.

A Inteligência Artificial está tão avançada e popular que hoje, para criar uma fake news, já existem sistemas que geram textos automáticos, criam imagens de pessoas não reais, produzem vídeos simulando a face de uma pessoa pública e ainda gravam trechos de uma fala utilizando o tom de voz de uma personalidade. E se você pensa que por trás disso é necessária uma equipe especializada, computadores de alto desempenho e um laboratório futurista, saiba que um adolescente, com um computador simples ou celular, consegue criar fake news convincentes só com o clique de um botão.

Apesar da Inteligência Artificial causar preocupação devido a sua utilização por pessoas comuns, ela pode ser uma grande aliada. Através de um sistema que analisa padrões em dados fornecidos, muitas vezes não percebidos por um humano, ela tem o poder de otimizar tarefas, que poderiam levar anos, em um curto espaço de tempo.

Todas as áreas atualmente se beneficiam dessa tecnologia e, se no seu trabalho, você ainda não usa Inteligência Artificial, deveria repensar.

Não podemos mais viver sem essa tecnologia, isso seria retrocesso. No próximo ano teremos eleições e, certamente, as discussões serão pautadas por notícias e vídeos enviados por Whatsapp versus o que a mídia tradicional publica. E nesse momento, senso crítico é essencial: do mesmo jeito que a Inteligência Artificial foi treinada para gerar resultados, os eleitores precisam estar treinados para lidar com o que é fato e o que é fake.

