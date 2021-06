Neste dia 07 de junho é celebrado o Dia da Liberdade de Imprensa no Brasil. Nesse dia, se reafirma o compromisso ético de veículos e profissionais de imprensa com a verdade. A liberdade de imprensa pressupõe a garantia de informações em meios de comunicação sem que haja qualquer tipo de censura ou interferência do estado.

O papel da imprensa se torna cada vez mais crucial na sociedade, em um momento que notícias falsas se confundem com a verdade dos fatos. O jornalismo é um pilar fundamental da democracia, pois um não existe sem o outro. No último ano, pudemos acompanhar a importância dos profissionais desta área em todo o Brasil. Vimos grandes jornais e emissoras se unirem em um consórcio de veículos para informar corretamente os brasileiros sobre dados relacionados à Covid-19 no país. Em mais de um ano de pandemia a imprensa vem, diariamente, informando e orientando os brasileiros.

A imprensa tem ainda um papel de supervisão. É a partir da checagem dos fatos que a população toma conhecimento de pautas políticas e muitas vezes através de reportagens que consegue acompanhar o que acontece de mais importante no Brasil e no mundo.

Mas a liberdade de imprensa precisa ser respeitada e garantida por governantes e pela população. Ainda há um longo caminho a ser percorrido acerca da valorização e segurança dos profissionais, para que possam executar suas funções sem que sofram violência ou represálias.

O Brasil, por diversos momentos da história, teve sua imprensa atacada e censurada. A Fenaert atua para que momentos como esse não voltem a se repetir e para a autonomia na atuação dos profissionais. Os maiores beneficiados por uma imprensa livre são os cidadãos, pois é dessa forma que podem exercer o livre arbítrio e o direito de escolha.

Presidente da Federação Nacional das Empresas de Rádio e Televisão