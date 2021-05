Novo conceito para o ambiente de trabalho

Vivemos em um mundo cada vez mais colaborativo e conectado. Profissionais não veem mais sentido em trabalhar isolados, buscam interação, networking e espaços que ofereçam mais produtividade e qualidade para executar seus serviços.

Estamos prestes a vivenciar um movimento mundial que está moldando a forma como vamos viver e trabalhar no futuro e uma das principais soluções apontadas é a migração para o escritório compartilhado, que chamamos de coworking. Não é exagero falar, esse modo de trabalho é mais atraente se comparado aos escritórios tradicionais.

Para os novos empreendedores, ou aqueles que visam a criação de um novo negócio o coworking é uma excelente alternativa, uma vez que valoriza a experiência com diferentes setores, com muitos conselhos de negócios disponíveis, podendo trazer ao seu novo ambiente uma oportunidade perfeita para obter conhecimento sobre sua forma de gerir o negócio. O escritório compartilhado fornece o acesso a uma comunidade de colegas de trabalho com experiências e habilidades variadas que podem ser muito úteis no seu dia a dia.

Outro fator importante é que o espaço de coworking crescerá conforme sua empresa cresce, facilitando a flexibilidade, pois o ambiente se expande como e quando for necessário e menos burocrático se comparado ao aluguel de sala tradicional, não havendo necessidade de fazer uma nova reforma, um novo contrato, a temida busca por um fiador, ou a caução de três meses.

Além de tornar a rotina de trabalho mais prazerosa, com o convívio com outras pessoas de diferentes experiências, a comutação de ideias pode trazer uma solução para o seu negócio de forma recíproca. Há possibilidade de se contratar um advogado que dividirá com você o mesmo espaço, da mesma forma que o advogado pode contar com seus serviços de tecnologia, administração ou finanças. Seja qual for o produto que se está oferecendo, essa união pode gerar grandes frutos, considerando que ambos estão no mesmo espaço, otimizando tempo e deslocamento.

Dessa maneira, embora não haja uma fórmula doce para obter o espaço "perfeito", o mais importante é saber se estar naquele ambiente te deixa mais produtivo. Por qualquer que seja o ambiente de trabalho escolhido, o principal desafio é transformar seu espaço em um negócio lucrativo.

