Sistema B: economia sustentável

Com a evolução da sociedade em ritmo cada vez mais rápido, é preciso estarmos atentos para que os impactos gerados por este crescimento levem em conta as necessidades da comunidade global e seus ecossistemas locais. Uma estrutura mais sustentável torna-se urgente para viabilizar uma economia equilibrada e que traga benefícios a todos.

Considerando que o meio empresarial é o grande motor do progresso e capital ativo do planeta, a busca por um novo olhar - que vá além de produtos e serviços e vise abordagens socioambientais - é um desafio a ser trilhado. É neste contexto que surge o Sistema B. Nosso propósito é redefinir o conceito de sucesso na economia, considerando não apenas o êxito financeiro, mas incluindo o bem-estar da sociedade e do planeta. É usar o poder dos negócios para enfrentar os desafios impostos pela velocidade das mudanças e seus impactos no nosso dia a dia. A comunidade empresarial pode e deve ser parte da solução para problemas como desigualdade, mudanças climáticas e desordem social.

Para apoiar esta proposta de um novo modelo de negócios nasce o programa Papo B Setorial. O projeto pretende oportunizar discussões profundas entre os principais setores econômicos, propondo alternativas de modelos de negócios mais sustentáveis e resilientes para todos os setores.

O programa inicia no dia 27 de maio e acontece ao longo de todo ano. Porém, nosso objetivo é transformá-lo em uma plataforma permanente para discussões e compartilhamento de boas práticas, reunindo convidados e cases nacionais e internacionais. O primeiro encontro trará para a pauta de discussões a indústria base para a subsistência de todas as nações: o agronegócio. Já imaginou ter acesso a alimentos regenerativos? Trabalhar com um modelo produtivo e sustentável de agrofloresta? Produção de orgânicos em larga escala? Vamos ver que isso tudo é possível!

Desde 2006, quando o Movimento Global de Empresas B foi criado nos Estados Unidos, empresas vêm se adequando ao modelo, visando práticas de administração de seus negócios onde a prosperidade esteja focada em ser durável e sustentável, sem deixar de lado o efeito direto do impacto no ambiente. Por conta disso, entendemos que a chegada do Papo B Setorial deve ser saudada como uma iniciativa importante na busca por melhorias na qualidade de vida da humanidade e do próprio planeta que habitamos.

Professora, consultora empresarial e especialista Sistema B Brasil