Um Brasil sem aplausos

Pergunte a um brasileiro o que ele acha de seu país. A maioria vai dizer que o Brasil não tem jeito, que aqui nada funciona. Provavelmente vai apontar os países do hemisfério norte como exemplos de sociedade evoluída e de bem viver.

Parece que virou moda falar mal de nosso país. Enquanto no resto do mundo se maximizam os pontos positivos, no Brasil se maximizam os negativos. Tanto nas conversas quanto na mídia, os brasileiros costumam falar mal de si mesmos.

O descaso com que o governo federal trata as relações diplomáticas, tem sido um dos fatores determinantes, na atualidade, para uma queda constante da nossa imagem para o resto do mundo.

É inegável que temos problemas imensos de extrema desigualdade social, educação de baixa qualidade, desemprego e outras mazelas, mas temos ilhas de excelência em vários segmentos e recursos naturais extraordinários que nos foram dados de presente, entre outras tantas benesses.

Será que é impossível aplaudir? Por que não ressoar aos quatro ventos que nosso país é o mais rico do mundo em biodiversidade? Quem tem presente que o Brasil possui o maior potencial de energia renovável por quilômetro quadrado e detém o segundo maior reservatório de água doce do planeta, além da maior extensão de florestas tropicais do mundo? O brasileiro tem presente que somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo? Quantos sabem que o SUS - alvo de críticas constantes - é visto no exterior como um exemplo de excelência mundial em sistema público e gratuito de saúde?

É preciso ter presente que uma imagem positiva se constrói ao longo do tempo, com muito investimento e trabalho. Já uma imagem negativa, se materializa muito rápido. Bastam algumas palavras e ações e está instalado o cenário atual que acarreta sérias consequências para a economia do Brasil.

Quem sabe nós, cidadãos, passamos a conhecer e a ressoar os muitos aspectos positivos de nosso Brasil? Se dentro de casa só apontamos o negativo, talvez fique mais difícil que lá fora tenhamos uma imagem positiva.

Jornalista