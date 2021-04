Um novo marco para a Advocacia Dativa

Um ramo fundamental, que materializa, com precisão, o espírito de doação do advogado, é a advocacia dativa. Por isso, e em virtude da declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 11.667/2001, a OAB/RS iniciou um expressivo movimento com vistas a ser obtida uma regulamentação mais clara para a advocacia dativa. Foi uma ação de natureza corporativa e institucional da Ordem, visto que irá beneficiar milhares de colegas advogados e também trazer ganhos relevantes para a sociedade do Rio Grande do Sul. Por meio deste grande trabalho da Ordem gaúcha, da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul é que chegamos à Lei 15.232/2018 e à Resolução 001, de 8 de dezembro de 2020. Estes dispositivos legais criaram um processo de seleção transparente e com igualdade de condições, através de um edital público que permitirá a participação de todos os colegas advogados que tenham interesse em atuar como dativos.