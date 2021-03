Não deixe fechar o teu negócio favorito

Há poucos dias completamos um ano desde que o primeiro caso de Covid-19 era confirmado no Estado e, de lá para cá, tivemos de nos adaptar às rotinas de restrições e de cuidados. Conforme dados do Sebrae, os pequenos negócios geram 54% dos empregos formais e respondem por 44% da massa salarial do País. Mais do que isso, são responsáveis por um terço do PIB do País.

Os números animam, porém o período é difícil como todos reconhecem. Com as grandes mudanças nos hábitos de consumo, decorrentes da pandemia, os pequenos empreendedores sentiram o baque, não se pode negar, mas mostraram força e capacidade de se reinventar mais uma vez. Tomaram fôlego - como o Gambrinus - para atender o cliente com delivery, pegue e leve, drive thru; respondendo via Whatsapp, telefone, direct e tantas outras opções.

Ainda assim, os impactos desse momento que parece infindável abalaram fortemente os pequenos negócios e muitos estabelecimentos, queridos de suas comunidades, precisaram encerrar as atividades e fechar portas, deixando belas memórias para trás.

Por isso, agora, mais do que nunca, as entidades que representam os pequenos empreendedores estão em campanha para que a população prestigie o pequeno comércio, comprando local. Ao "comprar local" - seja de um restaurante, bar ou varejo - você fortalece esses segmentos e faz a economia da cidade girar. Afinal, as empresas "próximas a você" são o motor que move a economia.

Nesse momento que pede união e cuidado, conclamamos você para valorizar o teu restaurante favorito ou a loja que te conhece e te atende "ali na esquina". É somente com a conscientização e o apoio de nossos clientes que conseguiremos evitar novos fechamentos e colaborar para a retomada econômica da cidade, do Estado e do País.

Proprietário do Restaurante Gambrinus