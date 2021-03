Parcerias para uma Porto Alegre melhor

As parcerias entre poder público, setor privado e sociedade civil são, hoje, o melhor caminho para oferecer serviços de mais qualidade à população. Elas possibilitam também melhorias que tornam as cidades mais bonitas e mais bem cuidadas. E vão muito além das parcerias público-privadas (PPPs) ou das concessões de serviços públicos feitas por governos municipais, estaduais e federais.

A nossa Porto Alegre precisa tanto dos investidores que se interessam pelas modelagens mais robustas, quanto dos cidadãos que querem contribuir para qualificar a comunidade da qual fazem parte. As parcerias comunitárias, como as que possibilitam a adoção de espaços públicos por pessoas físicas e jurídicas, ou mesmo as doações de materiais, projetos ou serviços ao poder público têm grande valor para a cidade, especialmente por elevarem a autoestima dos núcleos aos quais beneficiam diretamente.

A prefeitura é uma zeladoria urbana e precisa do apoio tanto da iniciativa privada quanto do cidadão para promover melhorias. A construção de uma Porto Alegre melhor, agora e para as futuras gerações, depende dessa união de forças. Quando o poder público trabalha sozinho, ele avança pouco, pois os processos na administração pública são mais morosos. Já quando a população participa e tem consciência do real pertencimento a um projeto em prol do grupo do qual faz parte, o avanço é maior e o que foi construído se torna um valor a ser preservado.

Precisamos nos dar as mãos e, acima de tudo, construir uma cultura de cidadania, em que o interesse da coletividade seja importante para todos e para cada um. Por isso, na gestão do prefeito Sebastião Melo, queremos que a parceria vá além das grandes modelagens. Dispomos de cerca de 680 praças, seis parques, mais de 11 mil logradouros, 180 canteiros, 36 rótulas e em torno de 780 fachadas de prédios públicos, entre outros espaços que podem ser qualificados com o apoio da sociedade. Para incentivar a sociedade a contribuir, seja com a cidade, seu bairro ou a comunidade em que vive, criamos uma cartilha, disponível para consulta no site da Secretaria de Parcerias, que apresenta processos padronizados e simplificados de participação.

Aos porto-alegrenses, fazemos um convite para que se aproximem da prefeitura e venham construir junto uma cidade mais bonita e melhor para se viver, individualmente e coletivamente.

Secretária de Parcerias de Porto Alegre