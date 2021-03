Fazer gestão, sobretudo em tempos de crise, precisa estar associado a elencar prioridades. Analisar e tomar boas decisões. Desde que assumi o desafio de liderar as obras públicas da Capital, junto ao competente quadro da prefeitura, decidi que ajudaria a cidade a voltar a olhar em frente. O futuro nos chama!

Com comprometimento e muito trabalho, temos enfrentado a burocracia e uma série de impasses que pareciam se perpetuar no tempo. Mesmo com o debate em torno das novas medidas para o combate à Covid-19, as obras e os serviços de manutenção da prefeitura não pararam. É preciso dar continuidade aos trabalhos, para garantir avanços, cumprimentos de prazos e as entregas tão importantes aos porto-alegrenses.

Com este pensamento, e com a missão de devolver Porto Alegre aos cidadãos, é que temos arregaçado as mangas e avançado. Ajustamos, licitamos e colocamos em execução a tão aguardada obra do Viaduto dos Açorianos. Após oito meses paradas. A recuperação do corredor da avenida João Pessoa chegou à última etapa. O trecho 3 da Orla do Guaíba ultrapassa os 70%. As obras da avenida Severo Dullius e da rua José Pedro Boéssio também ganharam impulso, com 60% e 75% dos serviços concluídos, respectivamente. Dividida em trechos, a obra de duplicação da avenida Tronco alcançou 44% nos trechos 1 e 2, e 55% nos trechos 3 e 4.

Daqui em diante, faremos ainda mais. Ampliaremos a transparência e a participação da sociedade nas melhorias que nossa cidade precisa. Com diálogo e respeito a quem trabalha e empreende, manteremos nossa cidade aberta e em constante desenvolvimento, com as obras e serviços necessários em plena execução.

Os resultados de nossas decisões, e dos esforços coletivos, com toda certeza virão. O trabalho de todos, culminará em uma Porto Alegre muito mais bonita, moderna e funcional. A nós, não faltará para chegar a estes objetivos, empenho, coragem e vontade política de fazer Porto alegre de novo!

Secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre