Privatização da CEEE trará prejuízos à Capital

A privatização da CEEE, na forma como está sendo proposta pelo governo do Estado, atenta contra os interesses do povo gaúcho. É incrível que no momento em que o Brasil volta a ser assombrado pelo fantasma do apagão, sejamos nós rio-grandenses aqueles que se desfarão de uma empresa fundamental para segurança e garantia da oferta necessária de energia às atividades produtivas.

Não fosse suficiente a recusa em consultar a população sobre a privatização da companhia, Eduardo Leite age obstinadamente para efetivá-la ainda que exista perigo iminente de prejuízo aos cofres públicos na ordem de R$ 2,8 bilhões em renúncia de ICMS. Ainda neste tópico "defesa dos gaúchos", a privatização proposta pelo governador delegará à empresa que porventura vier a adquirir a CEEE, a responsabilidade de reivindicar junto ao governo federal R$ 8 bilhões que nos é devido.

Além de recusar o referido papel protagonista na defesa dos interesses dos gaúchos, defendendo nosso patrimônio e as nossas justas demandas perante o governo federal, os governadores José Ivo Sartori e Eduardo Leite foram omissos em fazer o debate sobre a eficiência e a qualidade da gestão nas estatais.

Esquecem esses governantes que muito mais caro sairá a conta do monopólio a ser entregue a companhias privadas de serviços tão essenciais aos cidadãos e aos interesses econômicos do Rio Grande do Sul. O monopólio significará tarifas mais caras, serviço de manutenção menos ágil e a gestão empresarial da área da energia completamente alheia às eventuais estratégias de desenvolvimento econômico baseadas em recursos locais.

Porto Alegre é uma das cidades atendidas pela CEEE e, portanto, ente federativo interessado na causa. Por esta razão, protocolei na Câmara de Vereadores um pedido de abertura de Comissão Especial para analisar, acompanhar e fiscalizar o processo de privatização, bem como propor estudos que possam iluminar a decisão pública a respeito da segurança energética e econômico-financeira da cidade.

Vereador de Porto Alegre (PT)