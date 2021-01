Flexible Lawyer, novo modelo de advocacia

Segundo dados de pesquisa realizada pela Fenalaw (maior Feira do Mercado Jurídico), o mercado jurídico no Brasil, em 2018 movimentava cinquenta bilhões de reais, e detinha um crescimento sustentável de 20% ao ano. Contudo, apesar do crescimento do setor, cerca de 40% dos advogados brasileiros reclamam da falta de oportunidades no mercado. E as causas dessa falta de demanda, encontram-se no movimento observado em outros setores, qual seja, a internalização de serviços. Segundo relatório de Performance Operacional dos Departamentos Jurídicos publicado pela Thomson Reuters, apesar do aumento de trabalho e crescimento do mercado, a maioria das empresas tende a utilizar seu corpo jurídico interno para realizar o trabalho adicional, seja pela transitoriedade do trabalho contencioso seja pela redução de custos operacionais com terceirizados.