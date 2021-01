Ferramentas do Planejamento Estratégico

Uma das ferramentas mais utilizadas quando se deseja desenvolver e implementar o planejamento estratégico em organizações é o ideograma SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities eThreats) representado pela Matriz SWOT (Matriz FOFA) que permite através de seus quadrantes identificar tantos as forças e fraquezas do ambiente interno como as possíveis ameaças e oportunidades do ambiente externo das organizações.

O planejamento estratégico, portanto, está na pauta dos gestores e cada vez mais se torna essencial realizarmos uma leitura realista tanto do ambiente interno como externo das organizações. Para tanto, os aspectos relacionados às competências dos gestores devem ser considerados. O conhecimento múltiplo do que se deve saber; as habilidades em o que fazer e as respectivas atitudes no como fazer diante dos estímulos recebidos são relevantes aos objetivos pretendidos.

Quando se avalia o ambiente interno através da Matriz SWOT, busca-se identificar os pontos fortes e fracos que a organização apresenta na busca pela otimização dos recursos disponíveis representados pelos ativos permanentes e os ativos circulantes. A adequada composição desses ativos e sua fluidez pelas organizações através dos processos e atividades norteados pelas normas e procedimentos estabelecidos permitem, quando de forma adequada, a agregação de valor e, portanto, a remuneração do capital investido.

O conhecido dito popular de que o sucesso tanto pessoal como organizacional advém da pessoa certa no lugar certo no momento adequado torna-se um diferencial competitivo na eficiência alocativa dos diferentes recursos que por ser frequentemente escasso. O desafio de atender e superar as expectativas dos clientes torna-se o principal propósito dos gestores.

Diante do exposto, os gestores devem ater-se às características biológicas, psicológicas e sociais, que ao interferirem involuntariamente no processo decisório tornando-se assim a principal fraqueza ou fortaleza no ambiente interno de qualquer organização. A capacidade dos gestores em reconhecerem seus sentimentos e a influência dos mesmos sobre os processos decisórios torna-se fundamental para que os mesmos possam agir sobre eles.

Conforme cita a escritora Maria Konnikova, (2013) “Temos que substituir a absorção passiva pela consciência ativa”.

Consultor e Mentor Organizacional