Vemos o nosso trabalho como um simples "emprego", uma "carreira" ou uma "missão"? Já se fez essa pergunta, ou, pelo menos, já parou para pensar sobre o assunto? Tarefa difícil, porém, quando analisamos a respeito, talvez tenhamos maior discernimento quanto ao nosso real papel na vida profissional. Cada vez mais, os profissionais buscam sentido naquilo que fazem, seja em projetos, metas, ou simplesmente nas suas atividades rotineiras de trabalho. Estamos em busca de um propósito!

Desejamos nos inserir em funções e empresas com as quais nos identificamos, fazendo parte de uma cultura cujos valores realmente compactuamos.

Estas três opções - emprego, carreira ou missão - são chamadas de orientação ao trabalho, segundo a psicologia positiva. As pessoas com um emprego veem o trabalho como um dever a ser cumprido e a remuneração como uma recompensa pelo peso do trabalho. Trabalham por necessidade e esperam o momento de encerrar o dia de expediente para se dedicarem a outras atividades que não sejam de trabalho.

Em contrapartida, as pessoas que veem o seu trabalho como uma carreira, trabalham não só por necessidade, mas também para progredir e ter sucesso. Sua trajetória é focada no desenvolvimento de suas habilidades, elas percorrem caminhos que as tornam profissionais mais robustas. Essas pessoas se envolvem no trabalho e querem ser bem-sucedidas, assim, tornam-se engajadas e desempenham suas funções com destreza e prazer.

Por fim, pessoas com uma missão veem o trabalho como uma forma de satisfação pessoal. Seu trabalho é gratificante, não devido a recompensas externas, pois elas sentem que contribuem para um bem maior e o trabalho oferece um senso de pertencimento e propósito. As pessoas com uma orientação de missão possuem alta conexão com seu trabalho, são apaixonadas pelo que fazem, tendo bastante afinidade com a vida profissional. Em geral, dedicam-se mais e por mais tempo, assim, elas têm mais chances de ter sucesso.

Nada como o início de um novo ciclo para estabelecermos metas a cumprir, aproveite o novo ano e repense; estabeleça objetivos para alcançar profissionalmente em 2021. Queremos um emprego para apenas sermos cumpridores de tarefas, ou uma carreira para nos desenvolvermos e crescermos no ambiente de trabalho, ou queremos deixar o legado de uma missão? Espero que você escolha ter uma carreira fundamentada por uma missão!

Head de Recursos Humanos