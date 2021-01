Afinal, o que é solidariedade?

Um ano que se vai... Um ano novo que começa... Um novo ano se inicia e, antes de tudo e todos, devemos fortalecer e ampliar a prática da solidariedade... Solidariedade diz-se dos compromissos pelos quais as pessoas se obrigam umas com as outras, partilhando dos mesmos interesses e fins, de objetivos comuns em busca do bem de todos e para todos.

Que solidariedade maior pode existir dos governos para com a sociedade do que gerar condições para o fortalecimento das empresas, que geram empregos, riquezas e impostos. Bem administrar os impostos daí advindos é da essência dos governantes, e cumpridor dos seus deveres será aquele que o fizer para o bem de todos e de toda sociedade.

Que solidariedade maior pode existir das empresas para com a sociedade do que ser organizadora do trabalho, oportunizando o emprego e resgate da dignidade das pessoas. Gerar oportunidades de trabalho e riquezas é um ato cristão, próprio do espírito do empreendedor, do verdadeiro e puro líder.

É através do trabalho que o ser humano oportuniza e amplia seus talentos, enfrenta desafios, busca a realização dos seus sonhos, atingindo aspirações pessoais e profissionais.

A empresa oportuniza e aperfeiçoa as naturais vocações do ser humano, gerando para todos a oportunidade de auto realização, aprimoramento e busca permanente de um cidadão integrado na sua comunidade.

A sociedade somos todos nós, cada qual com seus talentos, deveres e direitos. Este é o verdadeiro e único caminho para o bem comum, para uma sociedade fortalecida e melhor!

Não me parece que devemos comemorar solidariedade... E sim praticá-la em todas as oportunidades que se apresentem no dia a dia de cada um de nós!

Cito aqui a frase de Theodore Roosevelt (1858-1919), 26º presidente dos Estados Unidos "Faça o que puder, com o que tem, onde estiver...". E acrescento com humildade e sonhando longe: Não deixe de fazer por mais pequenino que lhe possa parecer...Faça! A soma de todos fará a mudança tão necessária para que todos tenhamos uma vida melhor e digna de ser vivida!

Engenheiro