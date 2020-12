2020, ano para desenvolver habilidades

Todos nós nascemos com alguma habilidade. Você pode até negar, ou quando questionado, ficar na dúvida e se delongar na resposta, mas ela está em ti.

No esporte ou na música, temos alguns exemplos genuínos do desenvolvimento de habilidades. Para alcançar uma performance qualificada naquilo que se faz, é necessário tempo, horas de ensaio ou treino. É inevitável. Para fazer o percurso de uma maratona no menor tempo possível ou atingir a melhor afinação, é preciso foco, determinação e entrega. A habilidade sempre está ali, basta identificá-la e aprimorá-la.

O ano de 2020 deixou transparecer infinitas habilidades de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo. Os limites causados pelo isolamento social nos deram a oportunidade de reconhecermos nossos acertos e corrigirmos possíveis erros. É preciso destacar a resiliência de profissionais, de mães e pais, de jovens e crianças em todas as conexões proporcionadas e experienciadas, desde o isolamento até a volta paulatina de suas atividades tidas como normais.

Também podemos ressaltar os avanços da ciência, que desenvolveu em tempo recorde a vacina para um vírus desconhecido em uma união de esforços entre pesquisadores do mundo inteiro, que uniram habilidades por um objetivo em comum. Habilidades que denotam responsabilidade social e cuidado de verdadeiros agentes de mudança que olham para um futuro que ainda deve se desvelar.

Para desenvolver habilidades, é preciso dar sentido ao que fazemos. Assim define a autora e pesquisadora da coragem, vulnerabilidade e empatia Brené Brown: "Procuramos o sentido das coisas e temos um profundo desejo de criar e contribuir". Damos sentido quando o compromisso de nossa entrega, de nosso foco, está baseado em propósitos claros. Testemunhamos gente criativa e com o desejo de transformar a sociedade ao longo dessa jornada.

Devemos escutar, por um longo tempo, depoimentos dentro de nossas casas e nos espaços profissionais sobre pessoas que desenvolveram múltiplas habilidades nesse ano desafiador e incerto. Se referem ao tempo que vivemos, como um ano de aprendizados.

As habilidades despertadas e desenvolvidas até aqui serão apresentadas com doses de boa vontade e esperança no ano que se avizinha.

Vice-diretor Administrativo do Colégio Marista Rosário