Nova era para líderes e empreendedores

Ao longo dos meus 39 anos de idade, nunca tinha vivido tão intensamente a percepção do caos. A pandemia nos fez refletir sobre nossos hábitos, crenças e sonhos. Em isolamento e bombardeados por informações negativas, o caos bateu à nossa porta. Em algumas culturas, o caos e a crise são considerados oportunidades de transformação. Uma escola dinamarquesa, por exemplo, treina líderes para conviverem com um ambiente caótico.

No Brasil, os empreendedores e as empreendedoras navegam no caos desde que se descobrem. E é exatamente neste ponto em que deposito minhas esperanças. Desejo que os empreendedores ocupem cada vez mais posições de liderança.

Lembrando que empreendedor no sentido exato é mais do que abrir o próprio negócio, é um sentimento e uma ação para transformar algo. É buscar resultados melhores, é não se contentar com a zona de conforto, é focar no impacto e viver numa montanha russa todos os dias. Um grande desafio para cidades como Porto Alegre será acertar políticas para gerar, atrair e manter novos talentos. Valorizar mulheres e homens empreendedores, incentivar negócios sociais e locais. Ainda, fomentar o surgimento de negócios sustentáveis ligados à nova economia, incentivar o empreendedorismo feminino e dar acesso a capital é fundamental.

Este novo momento começa pela compreensão de que eles serão os líderes dessa mudança, pois estão acostumados a navegar em ambientes de extrema incerteza. Passa pela aceitação de que a busca não será mais por controle ou gestão, mas por pessoas capazes de fluir com criatividade e empatia.

Para as grandes organizações, encontrar líderes empreendedores será um desafio. Aproximar culturas organizacionais que por anos premiaram a gestão e o crescimento linear, de startups que já nascem com os pés na diversidade, com pensamento exponencial e ágil, será um grande projeto. Para instituições públicas, será necessário se despir da cultura da punição ao erro, desfazer-se da cultura hierárquica e da estabilidade. Existem inúmeros intraempreendedores nessas estruturas e esse é o começo da caminhada. Encontrar e empoderar os líderes inovadores.

Será uma nova era de aprendizado para líderes e empreendedores. Como sociedade, não nos restam alternativas a não ser mudarmos a rota do barco em que estávamos acreditando navegar.

Diretor de Inovação de Porto Alegre e empreendedor