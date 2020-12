Pedidos de Papai Noel

Papai Noel na pandemia é um sujeito consciente. Pratica o isolamento social, evita aglomerações, sai de casa apenas quando necessário e com a máscara e o álcool em gel. Estudou novo método de entrega dos presentes que contará com distribuição via aquisições online. As renas entraram em férias coletivas. Todo esse cenário mexeu com sua cabeça.

Papai Noel, até então uma espécie de gênio da lâmpada que concede desejos, ficou reflexivo e fez sua listinha de desejos. Quer tomar a vacina e que seja distribuída à população brasileira o quanto antes. Teme pela saúde com os hospitais lotados e o número de óbitos pelo Covid; teme pelo fim do SUS; e o descaso do governo.

O bom velhinho está cada vez mais velhinho e no nosso País não tem a certeza de que irá se aposentar, e como fará sem o auxílio emergencial, ajuda irrisória mas necessária.

As refeições para suas renas e a dele estão cada vez mais caras. Com seu trabalho paralisado, Papai Noel teve de reinventar-se, e passou a animar Live, e nem pode sair às ruas para se manifestar.

Está cansado de ser brasileiro, embora acredite que “um filho seu não foge à luta”.

O que Papai Noel pediria de presente? A vacina, até porque sabe que não vai se transformar em jacaré. Exige respeito e um 'Fora' a todos os desgovernos. Quem sabe os mandar à Lapônia catar coquinhos. Mas as últimas eleições municipais do Brasil lhe tiraram um pouco as forças...

Todavia Papai Noel resiste, porque é todo o pai e toda a mãe conscientes da situação em que o Brasil se encontra: com duas pandemias. E terá de buscar fórmula mágica para comprar o presente de Natal para seu filho; manter a família unida, mesmo que de forma remota; respeitar o protocolo de segurança pela Covid nas festas de fim de ano. E tentar ser feliz, apesar de tudo.

Publicitária e escritora