Reputação internacional da China

A reputação que as nações projetam na arena internacional depende de muitas variáveis como: a condução de crises nacionais e internacionais ou a capacidade de liderança e influência mundial. Todavia, ela é muito mais o resultado direto da percepção das pessoas do que do próprio esforço em se criar uma reputação. Chamou atenção a recente pesquisa divulgada por uma das maiores instituições internacionais, especializada na mensuração de questões e tendências globais, o Pew Research Center. A mesma levanta a percepção de 14 das economias mais desenvolvidas do mundo sobre a China, trazendo quatro conclusões instigantes: 1) cresce significativamente a visão negativa em relação à China; 2) a maioria percebe o precário desempenho da China em relação à Covid-19; 3) a Europa enxerga a China como a principal liderança econômica mundial; e 4) a confiança da comunidade internacional em Xi Jinping caiu drasticamente.

Dos 14 países analisados, se comparado com as pesquisas realizadas na última década pelo Pew, no ano de 2020 a percepção negativa em relação à China atingiu o pico. A Austrália marcou 81%, sendo a economia desenvolvida com maior índice de percepção não favorável em relação a Beijing. O crescimento foi rápido, uma vez que em 2019 restava em 24%. Reino Unido ficou em 74% e os EUA, 73%.

A forma com que a China lidou com a Covid-19 também foi motivo de uma percepção altamente negativa. Dos 14 países, 61% ponderam que a China administrou de forma precária a emergência do coronavírus. Lembremos que a eclosão do vírus foi marcada por uma série de polêmicas e, inclusive, com retardamento das informações pelo governo chinês, responsável pela escalada diária do vírus, mundialmente.

Do universo da pesquisa, 48% dos países, em que pese a percepção negativa em relação à China, já a consideram como a principal liderança econômica mundial. Instigante é a posição de países como o Japão e a Coreia do Sul. Para eles, os EUA permanecem como a principal locomotiva. Outro dado que chama a atenção é que, quanto maior a escolaridade, mais negativa é a percepção em relação à China. Ainda, 78% desaprova a maneira com que Xi Jinping conduz as relações externas do país. Nos EUA o coro é o maior, quase não há qualquer confiança no líder chinês. No Canadá, a população parece estar dividida, metade mantém alto nível de desconfiança. No Japão, apenas 0,5% ainda possuem alguma confiança no líder chinês.

Consultor de Relações Internacionais