“Não existem sonhos impossíveis para aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no interior de cada ser humano, sempre que alguém descobre esse poder algo antes considerado impossível se torna realidade”. (Albert Einstein)

Querendo ou não dinheiro é essencial na vida. Por ele chegamos aos alimentos, lazer e educação. Claro que por si não traz felicidade, mas ajuda a alcançá-la. Acertar na loteria é sonho de boa parte dos brasileiros. O Jornal do Comércio, edição de 1º de outubro de 2020, informa, sob o título Loterias que: “O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que a União não tem monopólio para manter jogos lotéricos, que podem ser criados e explorados também pelos estados, desde que estejam de acordo com a regulamentação federal”. Ora, é acaciano que serviços de loteria constituem serviços públicos e não são privilégio da União.

Rememoro o bem lançado editorial do Jornal do Comércio de 13/11/2017 página 2 - regularizar e cobrar jogos de azar são uma opção. Bingo. Por exemplo, a Loteria do Estado do Rio Grande do Sul é patrimônio do Estado e é a mais antiga do Brasil, pois criada em 1947 e regulamentada pelo Decreto 1.350 de 15/01/1947.

Em 2009, o Brasil movimentava cerca de R$ 12 bilhões em apostas ilegais. Valores esses engrossados por cassinos clandestinos. Todos sabem que muitos brasileiros cruzam a fronteira para jogar no exterior. A Loteria Federal é explorada pela União, por meio da administração da Caixa Econômica Federal que redistribui lucros com finalidade social.

Das Loterias Estaduais, do total de 27 estados brasileiros (incluindo o Distrito Federal), apenas 14 estados estariam autorizados ao serviço de loterias e que mais tarde daquelas 14 restaram as do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco e Mato Grosso. O destaque ficaria para as loterias do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Sonhar que acertou na loteria pode representar sorte no presente ou futuro próximo. Claro que a sorte não tem conexão ao ganho na loteria. Sua sorte pode vir de outras formas infinitas possibilidades. Mas, o ato de acertar transforma a vida das pessoas. Ao ajudar instituição de caridade e culturais você alcança riqueza espiritual e, por via de consequência, a sublimação da felicidade de significante para significante.

Advogado, escritor e psicanalista