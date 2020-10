O poder do ponto B

Tudo que não faz a diferença, faz espuma.

Tudo que não é coerente, faz espuma.

Tudo que não é consistente, faz espuma.

Tudo que não leva direto de A para B, é espuma!

A complexidade dos desafios que a vida apresenta em muitos momentos nos confunde. Seja para tomar uma decisão estratégica, reposicionar, expandir, diversificar, enfim, seja lá para o que for. Espuma é uma metáfora que foi tomando forma ao longo do tempo na minha cabeça. Fazer espuma é não fazer acontecer, é ficar andando em círculos sem chegar a algum lugar.

O não saber é algo que o ego detesta. Os CEOs foram treinados para entender o que está acontecendo e encontrar soluções que gerem volume de vendas com lucro. Saber qual é a sua posição atual (ponto A) é fundamental para conseguir enxergar para onde você poderá e conseguirá ir (ponto B).

Poucas empresas conseguirão seguir competindo com o modelo de negócios com o qual chegaram até aqui. A Covid mais a aceleração da digitalização atropelaram a todos. Comprar online é muito bom e ponto final. Conforto, conveniência e possibilidade de fazer tomada de preços sem ter que sair do sofá é algo que veio para ficar. Nesse cenário, alguns insistem com os modelos do ontem, outros acenam com as maravilhas do futuro, enquanto isso os CEOs perguntam: como enfrentar essa travessia? Em quem acreditar, o que fazer? Na última linha, temos duas opções: 1. Reinvenção total do modelo do negócio, isso quando não é possível mais remendar; 2. Ajuste a partir de uma análise estruturada do cenário, identificando a persona (público-alvo), redefinindo o propósito, modulando a proposta de valor e estabelecendo os programas e projetos prioritários que moverão a empresa de A para B.

É hora de um entendimento objetivo dos ambientes interno e externo da organização, definir o que deve ser aumentado, diminuído, eliminado e especialmente onde deverá estar centrada a inovação. Essa nova coerência é que fará com que seu negócio entregue mais valor ao mercado. Uma nova posição sempre exige um ajuste no time de profissionais, essa é uma parte dolorosa do processo.

O ponto A é consequência, nunca causa. A única forma de você mover seu negócio de A para B será produzindo novas escolhas, novas decisões. As oportunidades e ameaças estão na mesa, não há tempo nem espaço para ficar fazendo espuma. Para ir direto de A para B, é necessário disciplina e conhecimento para atingir a consciência, coerência e consistência estratégica.

Estrategista e CEO do G5