Da epopeica Revolução à grave conjuntura

Com pertinência - anualmente, em setembro - eventos celebram a Revolução Farroupilha, ressaltando a Terra e o Homem, através de fatos e atos. Também, ocasião de festejos pela "Semana Farroupilha" e a qual (em todos tempos), solenemente, tendo a Chama Crioula por simbolismo. Evocar a Revolução e os Farrapos é preito de honra e tributo de gratidão aos que bravamente pelearam ao longo de tormentosa década (20/09/1835 - 01/03/1845); em epopeica afirmação e presentes ideais de liberdade, igualdade e humanidade, e que restaram inseridos em brasão e originaram a divisa de nossa bandeira. Especificamente, a Semana Farroupilha se constitui em ímpar momento de civismo e cultura para transmitir e fixar - às sucessivas gerações - aspectos que concorreram à magnitude rio-grandense.

Na real, somos - graças ao Criador - um povo privilegiado, em virtude de inúmeras e conhecidas razões e extraordinária história. Ainda pelo amor à verdade, apego à liberdade, doação às justas causas, em agir com lealdade e muito mais... Enfim, pelo conquistado pelos antepassados 'ao Tempo e ao Vento' para assegurar a dimensão do Continente, "a ferro, fogo e sangue", afora a constância ao trabalho na consecução do progresso; em condão a unir corpos e mentes.

Daí, o máximo "orgulho em ser gaúcho de cepa". De onde, a excelsitude e o encanto que o torrão propicia estão evidenciados em obras de preclaros literatos e pesquisadores, como o significativo audiovisual Homenagem ao Rio Grande, do fotógrafo Leonid Straealiaev, com fundo de Querência Amada, cantada por Teixeirinha, seu autor.

Entretanto, um registro que não pode ser descurado: como constatável, o País em geral e o Estado em particular, estão - lamentavelmente - nos âmbitos econômico-sócio-cultural - a padecer situação grave e preocupante; a impor superação à ameaçadora conjuntura à ordem e à paz, por meio da urgente implementação de medidas eficazes e instituição de paradigma de Justiça Social. Para tal, mais que nunca, em contando com a vital energia e competência dos gaúchos de fibra, tendo como foco a vocação do Rio Grande para o desenvolvimento integral e voltar a deter a qualificação dentre os mais influentes sustentáculos da Pátria!

Ex-juiz do Pleno TRE/RS e presidente da Associação dos Juristas Católicos do RS