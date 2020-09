Trem de Porto Alegre a Passo Fundo

Durante os anos de 1965 a 1967 como engenheiro civil recém saindo da Escola de Engenharia da Ufrgs, trabalhei no trecho de Guaporé a Dois Lajeados na construção do leito e dos túneis da Ferrovia L35, depois EF 491, trecho Roca Sales-Passo Fundo. Em 1967, a ferrovia, com alegação de falta de verbas, teve sua paralisação e só reinicia em 1975, quando oito anos passados, o presidente Ernesto Geisel a vem resgatar das brumas do olvido onde estava recolhida e, num grande esforço, a inaugura em outubro de 1978. As cidades de Montenegro, Paverama, Estrela, Colinas, Encantado, Muçum, Vespasiano Corrêa, Dois Lajeados, Guaporé, Serafina Corrêa, Casca, Santo Antônio do Palma, Marau e Passo Fundo passam então a dispor de excelente meio de transporte comunicando-as com Porto Alegre, numa viagem de 5 horas de Passo Fundo à Capital.

O serviço de trem de passageiros dura apenas de 1979 a 1982 quando, com argumento despropositado, para não dizer que tenham entrado interesses ocultos, é suspenso, sendo alegado que é caro transportar 2 toneladas de ferro para cada passageiro deslocado, fazendo a divisão do peso da composição 300 toneladas pelo número de 150 passageiros.

Argumento infantil que nunca foi usado nos manuais de engenharia ferroviária para justificar uma decisão. Hoje, louvável iniciativa de algumas prefeituras do trajeto, bem como de suas comunidades, fez com que se unissem e já fizeram transitar em datas especiais trens de caráter turístico, entre Estrela, Muçum e Guaporé, para os passageiros desfrutarem de magníficas paisagens que são descortinadas na subida da serra, nos viadutos, nos túneis, onde se destaca principalmente o Viaduto da Mula Preta, com 140 metros de altura que ostenta o título de ser o mais alto da América do Sul.

Porém, além do caráter meramente turístico é necessário que disponha o rio-grandense dessa importante, barata e moderna modalidade de transporte, sendo imperioso o restabelecimento do trem de passageiros que deverá ser imposto pelo governo federal à empresa concessionária da linha.

Fazendo a paralisação já quase 40 anos, é mais do que hora de ser reativado o serviço do trem de passageiros e não irei descansar enquanto não o ver o restabelecido.

Ex-prefeito de Passo Fundo (PDS) e ex-deputado federal (PPR)