Oportunidades de evolução colaborativa

Ainda não temos certeza do caminho que teremos que percorrer até passar por esta pandemia. Mas as crises passam. E junto a todas as suas dores, trazem oportunidades: de recomeço, reconstrução e, quem sabe, do mais contemporâneo clichê, de um "novo normal".

No entanto, para sairmos do outro lado desta caminhada devemos ser humildes para perceber os sinais que o mundo está passando para a humanidade. O entendimento de conceitos como cooperação, solidariedade, cuidado e respeito em todas as relações, inclusive com a natureza, tem se ressignificado.

Estamos vendo cada vez mais o poder público, iniciativa privada, sociedade civil, juntos, sentados em uma mesa, discutindo em prol de um bem comum, como cada ator pode contribuir.

É comprovado que iniciativas sociais bem desenhadas, com olhar a longo prazo, diálogo com o público, entendimento das necessidades e propósito em construir legados geram valor compartilhado e desenvolvimento em comunidades, ofertando empregos, renda e ganhos sociais.

Batalhamos diariamente dentro de nossas empresas, cidades, estados e países. Revisitamos protocolos de segurança, medidas de precaução, buscamos fortalecer tudo o que é possível para manter a segurança de todos. Mas este vírus chegou para nos fazer refletir e entender que devemos ser colaborativos. Agir isoladamente nos fará correr na via contrária.

Assim como deve ser coletivo o cuidado com a natureza. Precisamos rever nossa relação com o ambiente e zelar pelos nossos recursos, ao invés de simplesmente usá-los.

Chegou o momento de a sustentabilidade sair do discurso. Bioeconomia é tema central dos debates de retomada econômica de qualquer nação atualmente. Apesar do momento ambiental turbulento pelo qual passamos, temos espelhos, como a indústria de celulose, que mostram que o Brasil é capaz de aliar produtividade com conservação e criar empregos mesmo longe de grandes centros.

É imprescindível manter a confiança e aprender com as experiências que estamos passando. As relações humanas precisam evoluir. O envolvimento entre homem e natureza precisa ser mais respeitoso. Precisamos nos enxergar como parte do mundo e não como donos do planeta. A sociedade tem uma oportunidade de provocar um recomeço. Façamos valer a pena.

Diretor geral da CMPC Brasil