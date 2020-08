Novos tempos pedem novas façanhas

A concessão do parque Maurício Sirotsky Sobrinho é um dos melhores exemplos de relação ganha x ganha na história recente de Porto Alegre no que se refere à cultura e ao tradicionalismo gaúchos.

Anualmente, em setembro, cerca de um milhão de pessoas frequenta o parque para prestigiar o Acampamento Farroupilha. São dias festivos, de orgulho e amor ao Rio Grande em suas mais diversas manifestações históricas e culturais.

Não é razoável que uma área tão bonita, costeando o Guaíba, na área central da capital gaúcha, permaneça ociosa a maior parte do ano. Sem utilização, acaba por ser palco de depredações e uso indevido, privando a população de um potencial gigante de atividades de lazer, cultura e entretenimento.

Com essa parceria com a iniciativa privada, ganha o Governo Municipal, ganham os organizadores do Acampamento Farroupilha, que a cada ano encontrarão o local com melhores condições para instalação dos piquetes e toda programação. Ganha a população que passará a desfrutar de um local seguro, com toda infraestrutura necessária. E ganha, principalmente, todo povo gaúcho, que passa a contar com mais um equipamento urbano capaz de promover desenvolvimento não apenas cultural, mas também econômico.

A pandemia, que nos pegou de surpresa e embaralhou todos os sonhos e metas que tínhamos para este ano, a fórceps também trouxe momentos de reflexão. Se nas nossas vidas privadas, encapsulados em nossas casas, fomos convidados a rever conceitos e valores, não está sendo diferente para a vida em sociedade. Que mundo queremos deixar para nossos filhos?

A concessão do parque Maurício Sirostsky Sobrinho traz consigo um leque de possibilidades. Especialmente para o turismo, os ganhos podem ser substanciais. O Rio Grande do Sul, em alguns setores tão competente no receptivo, até hoje não conseguiu demonstrar para seus visitantes a beleza e grandeza cultural vividas dentro dos galpões espalhados pelo Rio Grande.

Acreditamos que o Harmonia possa ser esse palco privilegiado de nossas artes, fortalecendo o vínculo com nossas raízes, firmando a imagem do gaúcho não somente para todo o Brasil, mas para o mundo.

Se os tempos são de esperança, aqui estamos falando de metas, planejamento, objetivos claros. Mirar o futuro sem perder o rastro da história. O "quem sabe um dia" está cedendo espaço para "o tempo é agora". Novos tempos pedem novas façanhas!

Presidente da Comissão Estadual dos Festejos Farroupilhas 2020 e vice-presidente de Administração e Finanças do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG)