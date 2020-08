Tenho vontade de seguir o que recomenda meu historiador preferido Sérgio da Costa Franco em sua recente obra Em cena os presidentes da República de Deodoro a Bolsonaro - Edigal 2020. No ponto "A consciência de historiador me ordena que não emita juízos sobre Jair Bolsonaro antes do término do seu governo, dos seus estímulos à violência e a da desinformação que, lamentavelmente, vem demonstrando", respeito o mestre, mas não vou esperar. Explico: Completamos mais de cem dias do primeiro diagnóstico do coronavírus no Brasil . Retardamos em estabelecer fechamento de aeroportos aos que chegavam do exterior, principalmente de países em que o coronavírus se propagava como rastilho de pólvora. Chegamos a mais mil mortos por dia que totalizam acumulado superior a 90 mil. O Messias foi primeiro a dizer que se tratava de "uma gripezinha".

Ora, seus robôs seguidores, também não respeitando a ciência, passaram a repetir a bobagem como mantra em redes sociais. Alguns ocupando bancadas de programas de televisão de boa audiência, fazendo o mesmo em rádios e jornais. Irresponsáveis e inconsequentes.

Ora, a maioria do povo brasileiro é inculta, a exemplo do ex- ministro da Educação. Acreditam em tudo que vêem na televisão e ouvem no rádio. Assim, cuidados que os zelosos prefeitos e governadores pregam no sentido de pedirem ficar em casa, lavar as mãos, usar álcool gel e máscaras sofre solução de continuidade. Especialistas afirmam que a curva é ascendente. Aduzo, percorre trilha como juros crescentes de financiamentos imobiliários. A pandemia, lamentavelmente, ainda está longe de ser debelada. Picos são previstos em todo o País. Logo, alguns destes verdugos são, sim, também co-responsáveis, por estás mortes ao prestarem aquela açodada desinformação. Visão na soleira da porta. O mínimo que devem fazer agora é assumir que erraram, pedir desculpas e refazer o discurso. Assim, se aliando as autoridades do bem para salvar vidas.

Pode ser que o ato tenha o condão da redução de pena na justiça Divina.

Advogado