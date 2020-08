As obras do entorno da Arena e o bem da sociedade

É inaceitável a falta de entendimento entre as várias instituições para a solução das necessárias e atrasadíssimas obras no entorno da Arena. A Prefeitura, a Caixa, o Ministério Público Estadual, a OAS, o Grêmio e a Karagounis, há 8 anos não chegam a um acerto final. Está na hora de resolver esse imbróglio. Acontece que nenhuma dessas instituições está olhando para o bem e as necessidades da população. Os torcedores sofrem atrasos e até perigos para chegar ou sair da Arena. Os motoristas gastam tempo e combustível para acessar a BR-448 ou o estádio. Os moradores dos bairros Humaitá, Farrapos e Navegantes têm inúmeros problemas de mobilidade urbana e, há anos, sofrem enormes prejuízos devido aos constantes alagamentos.

A falta dessas obras e a irresponsabilidade da Prefeitura com as obras de drenagem, como a ampliação das casas de bombas, a limpeza e desassoreamento do esgoto pluvial, das novas galerias e dos canais de drenagem não executados são as principais causas destes prejuízos. Isso sem contar com o inexplicável atraso de cinco meses na liberação da Avenida Ernesto Neugebauer, que está pronta.

É uma indignidade submeter cerca de 40 mil habitantes destes bairros a uma tortura diária com a imobilidade urbana e com os alagamentos em cada dia de chuva. Chega de Porto Alegre passar vergonha internacional como aconteceu na última Copa América.

Chega de os porto-alegrenses sofrerem prejuízos. E fica aqui a pergunta: Quem vai pagar os prejuízos do último alagamento?

Vereador de Porto Alegre (PP)