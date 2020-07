A pandemia e as realidades: a virtual e a real

“A Lei, majestosa e equitativa, proíbe aos ricos e aos pobres, igualmente, dormir sob as pontes e roubar pão”. Ferdinando Galiani (1725-1787). Segundo Román Gubern, a realidade virtual é um sistema informático que gera entornos sintéticos em tempo real e que produz uma realidade ilusória, pois não tem suporte objetivo e existe só no computador. Crer em imagens como existência real é como o pintor chinês preso pelo Imperador que pintou com grande exatidão uma paisagem de sua terra natal na parede do calabouço e logo se introduziu nela e se perdeu no horizonte, numa curiosa premonição de nossa realidade virtual.