Um novo porto de mar no Estado

Em abril de 2018, após concluir leituras e estudos sobre o passado de Torres em livros de Ruschel e outros autores, resolvi me dedicar a trazer à tona um assunto já quase sesquicentenário: a construção de um porto de mar em Torres. Busquei a história. Busquei D. Pedro II, aconselhado que foi por engenheiros ingleses a construir ali um porto considerando a grande profundidade das águas naquela latitude. Levei os estudos ao conhecimento de três pessoas. Ao então general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice-presidente da República, ao deputado federal Luis Carlos Heinze (PP), candidato a senador pelo Rio Grande do Sul, e ao deputado Jair Bolsonaro, então candidato à Presidência da República. Dos três recebi apoio e incentivo.

Continuei a caminhada. Publiquei na imprensa de Porto Alegre e de Passo Fundo alguns artigos divulgando a matéria. O senador Heinze trouxe um núcleo de prefeitos para apoiar a ideia. No início o de Torres. Depois o apoio da CIC de Caxias do Sul.

Juntos, o senador e nós, trouxemos a Marinha do Brasil que, por meio do navio Antares, fez levantamento batimétrico na costa marítima de Torres, confirmando a profundidade da mesma. Eu mesmo fiz, posteriormente, arrostando mar tempestuoso em pleno inverno de 2019, duas navegações complementares em traineiras de pesca, estendendo o trabalho feito pela Marinha para águas até Arroio do Sal.

Em 26 de julho de 2019, escolhi a área onde será construído o porto de Arroio do Sal, em Rondinha, considerando o tamanho da área disponível frente para o mar e maior profundidade que permitirá a atracação de navios de 18 metros de calado. Em 19 de dezembro de 2019, junto com o senador Heinze, na companhia de 15 prefeitos da região da Serra e dos Aparados da Serra do Estado, entregamos cópia do projeto levado à Secretaria dos Portos, ao presidente Jair Bolsonaro, a quem fizemos, pela segunda vez, a defesa da construção do porto de Rondinha em Arroio do Sal, e já em 10 de março deste ano (2020) o projeto obteve a aprovação da Secretaria Nacional de Portos, do Minfra em Brasília, estando hoje sendo avaliado pela Antaq e pelo Ibama para obter as necessárias licenças para o início das obras.

Desde março, graças à qualidade do projeto, e ao esforço incansável dedicado à causa pelo senador Heinze, já obtivemos apoio da Fiergs, da CIC/Caxias do Sul, da Acisa de Passo Fundo, de cooperativas e certamente de grande parte da opinião pública do Rio Grande Sul. Assim, reafirmo que a proposta viável do Porto em Arroio do Sal é a nossa, com sua efetiva construção em Rondinha.

Engenheiro Civil, ex-prefeito de Passo Fundo, ex-deputado federal e coordenador do projeto do Porto Meridional