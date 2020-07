Acordo comercial entre Mercosul e UE segue sem definição

Líderes do bloco comercial sul-americano realizaram cúpula virtual, onde o assunto principal, deixando até um pouco de lado a pandemia da Covid-19, foi o acordo entre o Mercado Comum do Sul (Mercosul) e a União Europeia (UE).

A conclusão do acordo de livre comércio com a UE, que exigiu duas décadas de negociação e teve pauta acertada no ano passado, ainda não saiu. Para o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, o arcabouço legal do documento está concluído, graças à cooperação e flexibilidade para se superar as diferenças entre os países do Mercosul.

O maior empecilho atualmente à assinatura tem sido o presidente da França, Emmanuel Macron, escudando-se no fato de que o Acordo de Paris tem que ser respeitado e o Brasil não cuida da Amazônia, cujas queimadas bateram recorde no mês de junho. Macron tem reprisado que é preciso diminuir as emissões de gases de efeito estufa e, em consequência, concordava que a França não deveria assinar nenhum acordo com países que não cumprem o Acordo de Paris contra a mudança climática.

No ano passado, Macron disse que não assinaria nenhum acordo comercial com o Brasil se o presidente Jair Bolsonaro retirasse seu país do Pacto de Paris, ameaçando uma reviravolta nas tratativas entre UE e Mercosul. O presidente Jair Bolsonaro recuou, mas ambientalistas da Europa pressionaram pela rejeição do acordo comercial mesmo assim, citando a incapacidade do governo brasileiro em deter o desmatamento da Amazônia.

Também a eleição do presidente peronista Alberto Fernández na Argentina criou dúvidas sobre o acordo da UE com o Mercosul, o quarto maior bloco comercial do mundo. Fernández disse que quer renegociar partes do acordo proposto.

No entanto, o chanceler argentino, Felipe Solá, disse que seu país não obstruiria o avanço do acordo com a UE, embora este dê aos seus agricultores menos acesso aos mercados do que a Rodada Uruguaia de 1993.

Enquanto há diversas declarações, há 20 anos esse acordo Mercosul/União Europeia é debatido, analisado e, por certo, os agropecuaristas do Velho Mundo têm precauções, pois sabem que os países integrantes do bloco, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, têm boas condições de lhes fazer frente com os produtos agropecuários da região.

Em meio da pandemia da Covid-19, aí mesmo é que as negociações não avançarão neste ano, segundo analistas do mercado internacional.