Marca, o patrimônio de uma empresa

A marca é um dos patrimônios mais importantes e estimados de uma empresa. É uma das formas mais simples de ter controle da gestão dos negócios. Com o surgimento da crise econômica em decorrerência da pandemia do novo coronavírus, criaram-se também novos negócios no mercado e com eles novas oportunidades. Diante disso, é sempre bom lembrar que registar uma marca evita muita dor de cabeça no âmbito jurídico, como ações judiciais por uso indevido de marcas ou semelhantes com outras empresas.

Somente uma marca registrada ganha valor no mercado. O registro protege a empresa de surpresas e funciona como um patrimônio para o empreendedor. Além do mais, uma marca registrada dá muito mais credibilidade ao negócio. O que é ideal caso o empresário queira pensar além da crise e vislumbrar um futuro para seu empreendimento.

Apple, Amazon e Google são grandes exemplos de empresas que iniciaram pequenas, mas que hoje são as marcas mais valiosas do mundo, somando juntas mais de US$ 500 bilhões.

Por isso, apesar do receio sobre o assunto ser normal em tempos de instabilidade do mercado, é através da marca que o consumidor cria uma relação de preferência na hora da compra do produto. Além do mais, a certeza de que esta pandemia eventualmente irá passar é nossa garantia para registrar a marca junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial e ter a certeza de que será um grande investimento. É sempre muito importante destacar que para o processo do registro da marca ser livre de qualquer adversidade, é preciso contratar uma empresa especializada no assunto.

Afinal, a marca desempenha diversos papéis. É, por exemplo, a identidade do negócio. Seu papel principal é distinguir o produto dos demais já existentes no mercado, tornando um negócio único e visado de forma mais assertiva. Através da marca também é possível estabelecer uma melhor relação com o consumidor, atestando sua qualidade. Nosso compromisso é fazer com que as empresas saiam desta crise mais fortes e prontas para os próximos anos zelando do seu maior patrimônio, sua marca.

Presidente do Grupo Marpa