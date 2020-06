Convívio social: essencial para a vida

Diante do momento atual em que vivemos, a mudança que emerge na sociedade afetou todos os nichos. A economia também apresenta uma grande transformação, repercutindo principalmente em setores como o lazer e o entretenimento. Se exercer uma gestão já exige amplo planejamento, em tempos de crise a tarefa se torna desafiadora.

Quando falamos de clubes, como a Associação Leopoldina Juvenil (ALJ), o impacto dessa administração é ainda maior, pois adotamos um expressivo papel na vida social e esportiva de associados, visando o bem-estar e a qualidade de vida. Preservar a saúde coletiva e individual das pessoas é a medida mais efetiva a ser adotada, em um primeiro momento. No entanto, como substituir a proximidade, as trocas presenciais e o convívio habitual? Adaptar-se à nova realidade foi a resposta, e nos demandou acompanhar novos comportamentos de massa.

A intensificação das redes sociais acabou por ser uma aliada, mantendo a relação sólida entre associados e Associação. Afinal, mais do que instalações, salões, piscinas e quadras, um Clube integra rotinas e proporciona sentimentos. Manter esse espaço e vínculo pode não precisar ser físico, desde que um bom trabalho com gestão e comunicação efetivas passe a ser exercido.

Aulas, treinos, atividades e desafios esportivos foram mantidos, transportando nosso papel para o convívio digital e nos conectando a partir do texto, do vídeo e da imagem, cada um de suas respectivas casas. Enquanto as portas estavam fechadas, a administração e estrutura seguiram estabelecidas, no aguardo da satisfação em voltar a receber famílias e amigos presencialmente, ainda com muita cautela, no final do mês de maio.

Nesta fase de reabertura, a ALJ está realizando a retomada gradual das atividades, com restrições de capacidade e agendamentos, a fim de proporcionar momentos de alegria, de forma segura, aos associados. Regras e protocolos de segurança foram estabelecidos e estão sendo fiscalizados para preservar a saúde de todos, afinal, apesar da necessidade de nos mantermos otimistas, não há dúvidas de que passado este momento difícil, as coisas não serão como antes.

Ainda que o retorno gradativo já esteja ocorrendo, o momento exige de todos reflexão, responsabilidade e reorganização. Mas, espero que o futuro próximo nos traga também a retomada de todas as práticas anteriores: o toque, o abraço e convívio que são e sempre serão essenciais para a vida.

Presidente da Associação Leopoldina Juvenil