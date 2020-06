O RH daqui para a frente

Via de regra, quando procuramos líderes para as nossas equipes, conhecemos profissionais com muitos estudos ou vivências na trajetória. Entretanto, indo mais a fundo sobre o histórico profissional, constatamos que eles pouco inovaram. Mais do que nunca, é fundamental que o gestor de recursos humanos esteja preparado para ir além da análise das competências técnicas. O que norteará boas contratações para as empresas é um conjunto de ações no processo seletivo que abrange - entre outros pontos - as competências comportamentais, norteadas pelo perfil dos traços observáveis dos indivíduos. Definitivamente, de agora em diante, os líderes precisam entender de gente.